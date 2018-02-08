В подмосковных Мытищах в жилом доме произошел пожар

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В городе Мытищи в одном из многоэтажных домов, расположенных на улице Карла Маркса, произошло возгорание.
Как пишет газета «Известия» 8 февраля, его площадь составила не менее 600 квадратных метров. Информации о пострадавших жильцах пока нет, что стало причиной ЧП выяснит экспертиза.
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