В Уфе на улице Трамвайной произошел пожар

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При пожаре никто не пострадал.
29 января утром поступила информация о пожаре в двухэтажном кирпичном здании на улице Трамвайная в Калининском районе города, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Пожар тушили 15 единиц техники и 45 человек. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются причины возгорания.
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