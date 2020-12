В Салаватском районе Башкирии жительница одного из сел обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего гражданского мужа.

Как сообщает издание «КП-Уфа» со ссылкой на собственные источники, женщина подала заявление 3 декабря. Она рассказала сотрудникам полиции, что она застала своего 40-летнего сожителя во время надругательства над своей 10-летней дочерью. Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками Следственного комитета. На мужчину завели уголовное дело. По данным издания, мужчина не имел постоянного заработка. Помимо этого у него есть судимость за причинение смерти по неосторожности.

