В Уфе поймали подозреваемого педофила, который надругался над мальчиком в подъезде

Следователи установили, что 22-летний подозреваемый не имеет определенного мета жительства. 15 ноября он находился на лестничной площадке подъезда, где проходил ребенок. Подозреваемый нарушил его половую неприкосновенность, отобрал у него мобильный телефон, деньги и убежал. Испуганный мальчик рассказал о случившемся своей маме, после чего она обратилась в полицию.