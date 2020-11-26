В Уфе поймали подозреваемого педофила, который надругался над мальчиком в подъезде

В Уфе поймали подозреваемого педофила, который надругался над мальчиком в подъезде

Вчера, 11:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
В Уфе сотрудники следственного комитета задержали 22-летнего подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ребенку. Напомним, неизвестный мужчина надругался над маленьким мальчиком в подъезде, в одном из домов в Демском районе.

Следователи установили, что 22-летний подозреваемый не имеет определенного мета жительства. 15 ноября он находился на лестничной площадке подъезда, где проходил ребенок. Подозреваемый нарушил его половую неприкосновенность, отобрал у него мобильный телефон, деньги и убежал. Испуганный мальчик рассказал о случившемся своей маме, после чего она обратилась в полицию.

— В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, — сообщили в ведомстве.

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