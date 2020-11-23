Следком опубликовал фото педофила, который надругался над ребенком в Уфе

Следком опубликовал фото педофила, который надругался над ребенком в Уфе

Вчера, 20:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
Следственный комитет Башкирии разыскивает подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности в отношении малолетнего. 22-летний Константин Силантьев, по версии следствия, мог надругаться в ноябре 2020 года над ребенком в Демском районе Уфы.

Приметы подозреваемого: на вид около 20 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы светлые крашеные, короткие. На момент совершения преступления был одет в куртку до колен красного цвета, серую кофту с большой горловиной, шапку, брюки и ботинки темного цвета, на спине рюкзак со светлой вертикальной полосой в центре.

Сотрудники Следственного комитета предупреждают, что подозреваемый может представляться вымышленными именами, в том числе и женскими. Если вы знаете какую-либо информацию, просьба позвонить по телефону доверия следственного управления 8 (347) 251-62-51 или в полицию по номеру 02 (с мобильного телефона 102).

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