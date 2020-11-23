Следком опубликовал фото педофила, который надругался над ребенком в Уфе

Приметы подозреваемого: на вид около 20 лет, худощавого телосложения, рост около 160-165 см, волосы светлые крашеные, короткие. На момент совершения преступления был одет в куртку до колен красного цвета, серую кофту с большой горловиной, шапку, брюки и ботинки темного цвета, на спине рюкзак со светлой вертикальной полосой в центре.