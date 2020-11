Сегодня, 27 ноября, Демский районный суд избрал меру пресечения в отношении 22-летнего педофила, который обвиняется в совращении малолетнего и краже.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября. Мужчина находился в одной из многоэтажек в Демском районе, на лестничной площадке подъезда, где проходил ребенок. Подозреваемый нарушил его половую неприкосновенность, украл у него мобильный телефон, деньги и убежал. Испуганный мальчик рассказал о случившемся своей маме, после чего она обратилась в полицию. Решением суда мужчина заключен под стражу до 15 января 2021 года. Решение в законную силу еще не вступило.

