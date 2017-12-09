Под Уфой реанимобиль с тяжелобольным пациентом попал в ДТП

В поселке 8 марта вчера поздно вечером столкнулись реанимобиль и ВАЗ-2114. Машина экстренной помощи везла тяжело больного пациента. В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля.

Как следует из сообщения проекта "Дорожный патруль Уфа" , реанимобиль выезжал с улицы Аграномической на Алексеевское шоссе. В этот момент по главной дороге двигался легковой автомобиль. Он въехал в левое крыло автомобиля экстренной помощи.

- На место происшествия прибыли еще два экипажа с медиками, - говорится в сообщении. - Они госпитализировали как человека из попавшей в ДТП "скорой", так и пассажира ВАЗ-2114. Последний не был пристегнут ремнем безопасности и сильно ударился головой об стекло. Водители никаких травм не получили.