В Башкирии у 35-летнего жителя изъяли крупную партию марихуаны
Сегодня, 11:48ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина уверял полицейских, что делал "заготовки на зиму" для личного пользования.
В Янаульском районе сотрудники контроля за наркотиками задержали с поличным двух местных жителей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
35-летний мужчина прятал крупную партию наркотиков на чердаке заброшенного дома садового кооператива на окраине города. Масса изъятой с чердака марихуаны составила выше 1,6 килограммов. На момент изъятия наркотиков 35-летний подозреваемый находился на чердаке вместе со своим приятелем.
Задержанный пояснил, что всё лето собирал и сушил наркосодержащие растения «на зиму» для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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