В Башкирии у 35-летнего жителя изъяли крупную партию марихуаны

Мужчина уверял полицейских, что делал "заготовки на зиму" для личного пользования.

В Янаульском районе сотрудники контроля за наркотиками задержали с поличным двух местных жителей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

35-летний мужчина прятал крупную партию наркотиков на чердаке заброшенного дома садового кооператива на окраине города. Масса изъятой с чердака марихуаны составила выше 1,6 килограммов. На момент изъятия наркотиков 35-летний подозреваемый находился на чердаке вместе со своим приятелем.