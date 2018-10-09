В Башкирии полицейских осудят за слив информации ритуальным агентствам
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Полицейские из Ишимбайского района передавали информацию об умерших ритуальным агентствам за деньги, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Полицейские сотрудничали с ритуальными агентствами на территории Ишимбая и Стерлитамака. Информация о смертельных случаях по городу попадала агенту ритуального салона через смс-сообщение.
Материалы оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике передали в региональное подразделение следственного комитета России, где возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взятки, а также посредничестве во взяточничестве.
В настоящий момент 11 сотрудников уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Четверым непосредственным руководителям объявлено о неполном служебном соответствии.
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