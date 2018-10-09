В Башкирии полицейских осудят за слив информации ритуальным агентствам

Полицейские сотрудничали с ритуальными агентствами на территории Ишимбая и Стерлитамака. Информация о смертельных случаях по городу попадала агенту ритуального салона через смс-сообщение.

Материалы оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике передали в региональное подразделение следственного комитета России, где возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взятки, а также посредничестве во взяточничестве.