Цена вопроса: для чего ритуальным бюро «мертвые души»
Огромное количество компаний на рынке ритуальных услуг скрывают свои реальные доходы, используя коррупционные и мошеннические схемы. В видеоблоге «Вскрытие покажет», который запустил медиахолдинг 1MediaInvest, журналисты на примере Ростовской области выяснили, как на самом деле обстоят дела в похоронном бизнесе.
Выпуск под названием «Бизнес на мертвецах» озвучил статистические данные за 2016 год, которые указывают на то, что отчет о финансовом положении предоставили только 27 похоронных компаний из 58. При этом их общий доход не покрыл даже половины объема рынка ритуальных услуг – 75% выручки осталось в «тени».
Журналисты обнаружили, что из 27 организаций 12 принадлежат частным лицам, а владельцами некоторых из них являются российские депутаты. Например, компания «Ритуал» в Шахтах принадлежит депутату гордумы Анатолию Романовскому.
Отмечается, что похоронные бюро предоставляют некачественные услуги, а также покупают информацию об умерших людях у полицейских, сотрудников больницы или работников морга. Так за один звонок организация готова заплатить пять тысяч рублей. Доходит до того, что после сообщения о смерти человека в полицию, сотрудники похоронных агентств приезжают на место быстрее правоохранителей.
Аналогичная ситуация складывается и в других регионах страны. Например, в Ставропольском крае судмедэксперт разделяет трупы на дешевых и дорогих. Первые идут государственным компаниям, а вторые – частным организациям. Таким образом он контролирует 35% этого рынка. Стоимость «мертвых душ» в Башкирии оценивается в 10-12 тысяч рублей, а информацию передают ритуальным бюро еще до того, как человек умер.
В Нижнем Тагиле ритуальные компании поделили районы города. Госкомпании перекладывают на частников те услуги, которые должны оказывать самостоятельно. По этой причине в 99% случаев, когда человек обращается в ГУП за минимальным набором похоронных услуг, ему навязывают дополнительные предложения. Выходит, что по закону человек должен получить одно, а получает совсем другое.