Выпуск под названием «Бизнес на мертвецах» озвучил статистические данные за 2016 год, которые указывают на то, что отчет о финансовом положении предоставили только 27 похоронных компаний из 58. При этом их общий доход не покрыл даже половины объема рынка ритуальных услуг – 75% выручки осталось в «тени».

Цена вопроса: для чего ритуальным бюро «мертвые души» Видео

Журналисты обнаружили, что из 27 организаций 12 принадлежат частным лицам, а владельцами некоторых из них являются российские депутаты. Например, компания «Ритуал» в Шахтах принадлежит депутату гордумы Анатолию Романовскому.

Отмечается, что похоронные бюро предоставляют некачественные услуги, а также покупают информацию об умерших людях у полицейских, сотрудников больницы или работников морга. Так за один звонок организация готова заплатить пять тысяч рублей. Доходит до того, что после сообщения о смерти человека в полицию, сотрудники похоронных агентств приезжают на место быстрее правоохранителей.

Аналогичная ситуация складывается и в других регионах страны. Например, в Ставропольском крае судмедэксперт разделяет трупы на дешевых и дорогих. Первые идут государственным компаниям, а вторые – частным организациям. Таким образом он контролирует 35% этого рынка. Стоимость «мертвых душ» в Башкирии оценивается в 10-12 тысяч рублей, а информацию передают ритуальным бюро еще до того, как человек умер.