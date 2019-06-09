Следком: Стрелок на автовокзале в Уфе убил своего кредитора

- Следствием установлено, что 9 июня 2019 года вблизи остановки общественного транспорта «Южный автовокзал» 25-летний подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля «Лада Приора», - сообщается на сайте следкома.