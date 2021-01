Следком: Стрелок на автовокзале в Уфе убил своего кредитора

Стали известны новые подробности сегодняшней стрельбы в центре города.

Сегодня, 9 июня, Следственный комитет опубликовал первые подробности, касающиеся стрельбы в районе Южного автовокзала в Уфе. Напомним, сегодня десятки горожан стали свидетелями того, как некий автомобилист из охотничьего ружья застрелил молодого водителя и ранил его спутницу. Поначалу появилась информация, что причиной конфликта стал спор на дороге. Однако следком выяснил, что на самом деле всё обстояло несколько иначе. - Следствием установлено, что 9 июня 2019 года вблизи остановки общественного транспорта «Южный автовокзал» 25-летний подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля «Лада Приора», - сообщается на сайте следкома. Стрелок попытался скрыться, но был задержан тут же сотрудниками полиции. Водитель, в которого он выстрелил, погиб на месте, его спутница получила огнестрельное ранение. Ей оказали первую помощь оказавшиеся поблизости врачи до прибытия «скорой помощи». Девушка госпитализирована. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и занялись допросом очевидцев, решается вопрос об избрании для стрелка меры пресечения в виде заключения под стражу. Медиакорсеть следит за ситуацией.

