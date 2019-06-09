Следком: Стрелок на автовокзале в Уфе убил своего кредитора

Следком: Стрелок на автовокзале в Уфе убил своего кредитора

9 июня 2019, 23:42ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Пресс-служба Следственного комитета РБ
Стали известны новые подробности сегодняшней стрельбы в центре города.

Сегодня, 9 июня, Следственный комитет опубликовал первые подробности, касающиеся стрельбы в районе Южного автовокзала в Уфе.

Напомним, сегодня десятки горожан стали свидетелями того, как некий автомобилист из охотничьего ружья застрелил молодого водителя и ранил его спутницу. Поначалу появилась информация, что причиной конфликта стал спор на дороге. Однако следком выяснил, что на самом деле всё обстояло несколько иначе.

- Следствием установлено, что 9 июня 2019 года вблизи остановки общественного транспорта «Южный автовокзал» 25-летний подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля «Лада Приора», - сообщается на сайте следкома.

Стрелок попытался скрыться, но был задержан тут же сотрудниками полиции. Водитель, в которого он выстрелил, погиб на месте, его спутница получила огнестрельное ранение. Ей оказали первую помощь оказавшиеся поблизости врачи до прибытия «скорой помощи». Девушка госпитализирована.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и занялись допросом очевидцев, решается вопрос об избрании для стрелка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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