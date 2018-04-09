В Башкирии мужчина со своей сожительницей погибли в пожаре

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас устанавливаются личности погибших.
Ночью 9 апреля загорелся бревенчатый дом в селе Иликово Кушнаренковского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Во время тушения пожара обнаружили тела двоих людей – предположительно, хозяина дома и его сожительницы.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности жильцами.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят точную причину смерти. Устанавливаются личности погибших.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей