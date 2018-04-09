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В Башкирии мужчина со своей сожительницей погибли в пожаре
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В Башкирии мужчина со своей сожительницей погибли в пожаре

Сегодня, 14:44Происшествия
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