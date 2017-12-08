В Башкирии на адвоката возбудили дело о крупном мошенничестве

Адвокат получил с подзащитных 1,8 млн рублей на взятку судье.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело на адвоката «Башкирской коллегии адвокатов» по подозрению в мошенничестве. По версии следователей, юрист, защищая интересы подсудимых в деле о сбыте наркотиков, получил от их родственников 1,8 млн рублей, якобы для передачи судье за смягчение наказания. Деньги мужчина потратил на собственные нужды. В случае, если 32-летнего мужчину признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.