В Башкирии ищут парня из ЯНАО и его бирскую подругу

Молодые влюблённые пропали в ночь с четвёртого на пятое ноября.

Родственники 17-летнего Владислава Киржакова из Нового Уренгоя, отправившегося в Башкирию, чтобы навестить свою возлюбленную Дарью Чаплыгину забили тревогу. Молодой человек должен был вылететь из Уфы в ночь с четвёртого на пятое ноября, однако в самолёт так и не сел, по информации Ura.ru Дарья дома тоже не появлялась. Родственники полагают, что парочка решила жить отдельно, но так как обоим нет восемнадцати то они забили тревогу.

Молодой человек был одет в шапку ушанку, синюю куртку с капюшоном, с белой надписью на спине и рукаве, синие джинсы и коричневые ботинки. Рост около 190 см, лицо немного вытянутое, волосы и брови тёмные.

Девушка ростом около 180 см, волосы светлые короткие. Одета была в темно-синюю куртку.