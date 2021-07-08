Следком Башкирии расследует случай с машинистом, которого завалило в шахте

Следком Башкирии расследует случай с машинистом, которого завалило в шахте
Следком Башкирии расследует случай с машинистом, которого завалило в шахте
8 июля, 19:42ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Следком Башкирии
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после обвала грунта на машиниста в руднике в Хайбуллинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

По предварительным данным, сегодня, 8 июля, в строящемся руднике «Юбилейный» на горизонте 340 метров обрушились горные породы. Под завал попал работник погрузочно-доставочной машины. Сейчас на месте разбирают завал и продолжаются поиски мужчины, которого завалило.

— Следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий целью установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, — добавили в ведомстве.

Напомним, накануне стала известность личность машиниста. Источник Mkset сообщает, что в шахте работал машинист погрузчика — Евгений Ш. родом из Новопетровки, также он сообщает, что проживает машинист в Екатеринбурге.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы