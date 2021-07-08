Следком Башкирии расследует случай с машинистом, которого завалило в шахте

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после обвала грунта на машиниста в руднике в Хайбуллинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

По предварительным данным, сегодня, 8 июля, в строящемся руднике «Юбилейный» на горизонте 340 метров обрушились горные породы. Под завал попал работник погрузочно-доставочной машины. Сейчас на месте разбирают завал и продолжаются поиски мужчины, которого завалило. — Следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий целью установления всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, — добавили в ведомстве. Напомним, накануне стала известность личность машиниста. Источник Mkset сообщает, что в шахте работал машинист погрузчика — Евгений Ш. родом из Новопетровки, также он сообщает, что проживает машинист в Екатеринбурге.

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