Стала известна личность машиниста, которого завалило в шахте в Башкирии

Р результате обвала грунта под завалами оказался машинист погрузочной машины. Обвал грунта на горизонте 340 метров произошёл на территории Хайбуллинского района в строящемся руднике «Юбилейный».
Источник Mkset сообщает, что в шахте работал машинист погрузчика – Евгений Ш. родом из Новопетровки, также он сообщает, что проживает машинист в Екатеринбурге.
– Машиниста не могут найти пока. Может, он успел выбежать из кабины погрузчика, когда началось обрушение, и забежал куда-то.Никаких известий пока нет, в живых он или нет, не знаем. Ждем, пока разберут завалы, – рассказал собеседник корреспонденту.
В настоящий момент поиски машиниста продолжаются.