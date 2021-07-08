Стала известна личность машиниста, которого завалило в шахте в Башкирии

Стала известна личность машиниста, которого завалило в шахте в Башкирии
Стала известна личность машиниста, которого завалило в шахте в Башкирии
8 июля, 15:41ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ugmk.com
На данный момент неизвестно, смог ли рабочий выжить.

Р результате обвала грунта под завалами оказался машинист погрузочной машины. Обвал грунта на горизонте 340 метров произошёл на территории Хайбуллинского района в строящемся руднике «Юбилейный».

Источник Mkset сообщает, что в шахте работал машинист погрузчика – Евгений Ш. родом из Новопетровки, также он сообщает, что проживает машинист в Екатеринбурге.

– Машиниста не могут найти пока. Может, он успел выбежать из кабины погрузчика, когда началось обрушение, и забежал куда-то.Никаких известий пока нет, в живых он или нет, не знаем. Ждем, пока разберут завалы, – рассказал собеседник корреспонденту.

В настоящий момент поиски машиниста продолжаются.

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