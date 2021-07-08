Стала известна личность машиниста, которого завалило в шахте в Башкирии

– Машиниста не могут найти пока. Может, он успел выбежать из кабины погрузчика, когда началось обрушение, и забежал куда-то.Никаких известий пока нет, в живых он или нет, не знаем. Ждем, пока разберут завалы, – рассказал собеседник корреспонденту.