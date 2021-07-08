В шахте Башкирии при обвале грунта завалило человека

В шахте Башкирии при обвале грунта завалило человека
В шахте Башкирии при обвале грунта завалило человека
8 июля, 12:00ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: ГУ МЧС России по РБ
На месте завалов работают сотрудники МЧС республики.

Обвал грунта на горизонте 340 метров произошёл на территории Хайбуллинского района в строящемся руднике «Юбилейный». Об этом сообщил сегодня, 8 июля, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов.

Организовано оперативное реагирование сил и средств Сибайского военизированного горноспасательного взвода МЧС России.

В результате обвала грунта под завалами оказался машинист погрузочной машины.

— В настоящий момент организована поисково-спасательная операция. Проводится разбор завалов. Привлечено 4 единицы техники и 20 человек. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — сообщил Шарафутдинов.

Отметим, что данная шахта принадлежит компании ООО "Башкирская медь". Первая руда из данной шахты, была получена в апреле 2015 года. Это уже не первый инцидент на данной шахте с гибелью рабочего.

Представитель компании не смог дать оперативный комментарий по данному вопросу.

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