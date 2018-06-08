В Уфе мужчина решил распилить теплоходы и случайно разлил нефть в Белой
Сегодня, 14:00ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Собирать разлитое предстоит виновнику произошедшего.
8 июня в заливе Белой около улицы Деревенская переправа, 12 произошла утечка нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Частник выкупил несколько старых теплоходов для распила на металлолом, но в одном из суден оставались нефтепродукты, которые и попали в реку. Владелец теплоходов установил первую линию боновых заграждений, вторую линию установили спасатели.
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Распространения нефтепродуктов в Белую не допущено, угрозы населению и водозаборам нет.
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