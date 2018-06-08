В Уфе мужчина решил распилить теплоходы и случайно разлил нефть в Белой

8 июня в заливе Белой около улицы Деревенская переправа, 12 произошла утечка нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Частник выкупил несколько старых теплоходов для распила на металлолом, но в одном из суден оставались нефтепродукты, которые и попали в реку. Владелец теплоходов установил первую линию боновых заграждений, вторую линию установили спасатели.