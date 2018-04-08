В минувшую субботу в Башкирии сгорели три дома: есть пострадавшие

Первый пожар произошел на улице Гилева в Демском районе Уфы. Густой черный дым, валивший из под крыши, был замечен прохожими, которые и вызвали пожарных. Есть пострадавший.

Второй пожар произошел в городе Янаул в частном доме по улице Л.Чайкиной. Здесь тоже пострадал один человек.