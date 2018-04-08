В минувшую субботу в Башкирии сгорели три дома: есть пострадавшие
Сегодня, 13:50ПроисшествияЗиля Аскерова
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Вчера в Башкирии пожар вспыхнул сразу в трех жилых домах, сообщает пресс служба МЧС республики.
Первый пожар произошел на улице Гилева в Демском районе Уфы. Густой черный дым, валивший из под крыши, был замечен прохожими, которые и вызвали пожарных. Есть пострадавший.
Второй пожар произошел в городе Янаул в частном доме по улице Л.Чайкиной. Здесь тоже пострадал один человек.
Также пожар вспыхнул в бревенчатом доме в селе Старые Туймазы Туймазинского района.
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