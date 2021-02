В уфимской поликлинике пациенты нашли тело мужчины

В Уфе посетители поликлиники, которые пришли на плановую вакцинацию от коронавируса, обнаружили в лифте тело мужчины. Испуганные пациенты позвали на помощь.

Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, 89-летний мужчина умер ненасильственной смертью. У него были серьезные проблемы со здоровьем, от чего он и скончался в одной из поликлиник Орджоникидзевского района. В Минздраве Башкирии сообщили, что мужчина пришел в медучреждение вместе со своей супругой для прохождения МРТ. В лифте ему стало плохо, его жена позвала врачей, однако спасти жизнь пациенту больницы уже не удалось. Точную причину смерти удастся определить лишь после вскрытия.

