В уфимской поликлинике пациенты нашли тело мужчины

В уфимской поликлинике пациенты нашли тело мужчины

Вчера, 14:22ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе посетители поликлиники, которые пришли на плановую вакцинацию от коронавируса, обнаружили в лифте тело мужчины. Испуганные пациенты позвали на помощь.

Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, 89-летний мужчина умер ненасильственной смертью. У него были серьезные проблемы со здоровьем, от чего он и скончался в одной из поликлиник Орджоникидзевского района.

В Минздраве Башкирии сообщили, что мужчина пришел в медучреждение вместе со своей супругой для прохождения МРТ. В лифте ему стало плохо, его жена позвала врачей, однако спасти жизнь пациенту больницы уже не удалось. Точную причину смерти удастся определить лишь после вскрытия.

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