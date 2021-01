Умер создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Вчера, 14 января, на 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, сообщает ТАСС. Ранее у него диагностировали коронавирус.

О болезни стало известно 21 декабря. 28 числа он сообщил ТАСС о госпитализации, хотя ранее он проходил лечение дома. 10 января, как рассказала супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, врачам удалось стабилизировать состояние. Вчера он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. В Калининградском механическом техникуме при заводе С. П. Королева получил специальность токаря. Позже работал токарем, а потом техником-конструктором на этом же заводе. В 1968 году служил в армии, после которой устроился на киностудию имени Горького грузчиком. В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет «Организация кинопроизводства», однако институт окончил лишь через 23 года. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца своей жизни. Борис Грачевский удостоился Ордена Почета и Ордена Дружбы. В 2000 году получил почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской федерации», в 2010 году — премию правительства РФ за создание «Ералаша». Он также является обладателем приза «Золотой овен» и двукратным обладателем «Золотого Остапа».

