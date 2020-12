Сегодня, 20 декабря, скончался заслуженный учитель Башкирии Ратмир Камильнов. По данным Башинформ, причиной смерти мог стать коронавирус.

Камильянов с 2005 года работал директором гимназии в селе Чекмагуш и за это рвемя неоднократно становился лауреатом российских образовательных конкурсов. На момент смерти ему было 60 лет. По словам коллег, смерть Камильянова стала ударом для педагогического сообщества республики и его учеников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter