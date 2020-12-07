Министр образования Башкирии прокомментировал смерть 19 школьников

— К сожалению, суициды есть, их меньше, чем в прошлом году, но это совершенно не радует. Каждая смерть ребенка – трагедия для родителей и школы. Недоработка есть и с нашей стороны: мы не доходим до каждого школьного психолога, не обеспечиваем их методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения, отметил Хажин.