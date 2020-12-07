Министр образования Башкирии прокомментировал смерть 19 школьников

Министр образования Башкирии прокомментировал смерть 19 школьников

Вчера, 12:10ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Айбулат Хажин в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что в 2020 году в Башкирии погибли 19 школьников, тогда как в прошлом году трагических случаев было на 12 больше. При этом он не отрицает вины системы образования.

— К сожалению, суициды есть, их меньше, чем в прошлом году, но это совершенно не радует. Каждая смерть ребенка – трагедия для родителей и школы. Недоработка есть и с нашей стороны: мы не доходим до каждого школьного психолога, не обеспечиваем их методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения, отметил Хажин.

По словам министра, на сегодняшний день 30% школьных психологов не имеют профильного образования. Чаще всего это педагоги, которые получили дополнительные навыки по психологии на курсах и их эффективность не всегда высока.

— Вину не снимаю: за каждый случай лично переживаю, сказал в эфире «Эха» Хажин.

Напомним, ранее прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку по факту падения 11-летнего школьника с балкона 16 этажа дома по проспекту Октября. Следствие возбудило уголовное дело по данному происшествию по статье «Доведение до самоубийства».

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