Министр образования Башкирии прокомментировал смерть 19 школьников

Айбулат Хажин в интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что в 2020 году в Башкирии погибли 19 школьников, тогда как в прошлом году трагических случаев было на 12 больше. При этом он не отрицает вины системы образования.

— К сожалению, суициды есть, их меньше, чем в прошлом году, но это совершенно не радует. Каждая смерть ребенка – трагедия для родителей и школы. Недоработка есть и с нашей стороны: мы не доходим до каждого школьного психолога, не обеспечиваем их методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения, отметил Хажин. По словам министра, на сегодняшний день 30% школьных психологов не имеют профильного образования. Чаще всего это педагоги, которые получили дополнительные навыки по психологии на курсах и их эффективность не всегда высока. — Вину не снимаю: за каждый случай лично переживаю, сказал в эфире «Эха» Хажин. Напомним, ранее прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку по факту падения 11-летнего школьника с балкона 16 этажа дома по проспекту Октября. Следствие возбудило уголовное дело по данному происшествию по статье «Доведение до самоубийства».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter