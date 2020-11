Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку по факту падения 11-летнего школьника с балкона 16 этажа дома по проспекту Октября.

Следствие возбудило уголовное дело по данному происшествию по статье «Доведение до самоубийства». В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Related news: В Уфе подросток упал с крыши девятиэтажного дома

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter