В Уфе еще один школьник свел счеты с жизнью из-за оценок

В Уфе скончался 13-летний школьник. Об этом сообщает издание «Уфа1» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, мальчик учился в одной из школ Уфы. При этом он жил в том же доме, где не так давно свел счеты с жизнью 11-летний мальчик после ссоры с мамой из-за олимпиады. Источник сообщает, что и этот мальчик попрощался с жизнью из-за проблем в учебе. Подробности трагедии выясняются. В следственном комитете Башкирии информацию не прокомментировали. Напомним, новость о смерти 11-летнего школьника появилась в сюжетах новостей в субботу, 21 ноября. Тело ребенка было обнаружено около одной из уфимских многоэтажек. Тогда психолог из Уфы объяснила, почему дети могут так поступать.

