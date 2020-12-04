В Уфе еще один школьник свел счеты с жизнью из-за оценок

В Уфе еще один школьник свел счеты с жизнью из-за оценок

Вчера, 13:37ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Уфе скончался 13-летний школьник. Об этом сообщает издание «Уфа1» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, мальчик учился в одной из школ Уфы. При этом он жил в том же доме, где не так давно свел счеты с жизнью 11-летний мальчик после ссоры с мамой из-за олимпиады.

Источник сообщает, что и этот мальчик попрощался с жизнью из-за проблем в учебе. Подробности трагедии выясняются. В следственном комитете Башкирии информацию не прокомментировали.

Напомним, новость о смерти 11-летнего школьника появилась в сюжетах новостей в субботу, 21 ноября. Тело ребенка было обнаружено около одной из уфимских многоэтажек. Тогда психолог из Уфы объяснила, почему дети могут так поступать.

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