В Уфе «Газель» сбила пенсионера на пешеходном переходе

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Мужчина скончался на месте.
1 ноября в девятом часу вечера в Уфе около Интернациональной, 115 «Газель» сбила мужчину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
По предварительным данным «Газель» наехала на 67-летнего пенсионера, который шел по проезжей части пешеходного перехода. В результате аварии пожилой уфимец от полученных травм скончался на месте.
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