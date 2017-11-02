В Уфе «Газель» сбила пенсионера на пешеходном переходе

Мужчина скончался на месте.

1 ноября в девятом часу вечера в Уфе около Интернациональной, 115 «Газель» сбила мужчину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным «Газель» наехала на 67-летнего пенсионера, который шел по проезжей части пешеходного перехода. В результате аварии пожилой уфимец от полученных травм скончался на месте.