В Уфе водитель сбил сестер, отвез их в больницу и скрылся

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Однако через некоторое время полицейские его все равно отыскали.
29 октября в Уфе на улице Пугачева неустановленный водитель сбил двух девушек 19 и 23 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Водитель отвез пострадавших в больницу, но скрылся. Через некоторое время полицейские его разыскали. Виновником ДТП оказался 30-летний уфимец на «Volkswagen Golf». Сейчас проводится проверка.
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