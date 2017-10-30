В Уфе водитель сбил сестер, отвез их в больницу и скрылся

Однако через некоторое время полицейские его все равно отыскали.

29 октября в Уфе на улице Пугачева неустановленный водитель сбил двух девушек 19 и 23 лет, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.