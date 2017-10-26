В Башкирии женщина переводила эпилептика через пути - обоих сбил поезд
Сегодня, 14:34ПроисшествияРустэм Башкирцев
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У мужчины случился эпилептический приступ, женщина попыталась ему помочь и погибла вместе с ним.
Утром 24 октября в Стерлитамаке на железнодорожном пути между остановками «Фарби» и «Дом быта» грузовой поезд сбил насмерть мужчину и женщину, сообщили в транспортной прокуратуре.
Женщина уже переходила через железнодорожные пути, когда у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась спасти несчастного и перевести через пути. Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно сбил обоих, находящихся на путях.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
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