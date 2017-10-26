В Башкирии женщина переводила эпилептика через пути - обоих сбил поезд

У мужчины случился эпилептический приступ, женщина попыталась ему помочь и погибла вместе с ним.

Утром 24 октября в Стерлитамаке на железнодорожном пути между остановками «Фарби» и «Дом быта» грузовой поезд сбил насмерть мужчину и женщину, сообщили в транспортной прокуратуре.

Женщина уже переходила через железнодорожные пути, когда у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась спасти несчастного и перевести через пути. Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно сбил обоих, находящихся на путях.