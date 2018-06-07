В Уфе эпилептика оставили при смерти без жизненно важных лекарств

Кировский районный суд вынес решение о компенсации расходов эпилептику, который был вынужден покупать жизненно-важные лекарства за свой счет, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Ежемесячно мужчина больной эпилепсией должен был получать «Окскарбазепин», «Лакосамид» и «Леветрирацетам». Рецепты выписывались, однако не выдавались из-за отсутствия их в наличии. Сумма, потраченная на лекарства, составила 29945 рублей.