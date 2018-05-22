Сотрудников минздрава Башкирии наказали за волокиту

Прокуратура Башкирии сообщила о том, что выявила серьезные нарушения в работе с обращениями граждан со стороны сотрудников министерства здравоохранения республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из результатов проверки, сотрудники минздрава, во-первых, не отправляли ответы на обращения из других органов в установленный для этого законом семидневный срок, а, во-вторых, не укладывались в 30-дневный срок подготовке ответов на вопросы от частых заявителей. К тому же, порой они вообще оставляли обращения без ответа.

Кроме того, игнорировались требования, устанавливающие направление ответов гражданам по электронной почте.