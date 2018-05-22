В Башкирии суд обязал минздрав доставлять пациентов на гемодиализ

Верховный суд Башкирии утвердил решение Чекмагушевского межрайонного суда о том, что Министерство здравоохранения республики и местная районная больница обязаны организовать и обеспечить доставку больных почечной хронической недостаточностью из дома на процедуру и обратно.

Как следует из материалов дела, местные жители, страдающие почечной недостаточностью, трижды в неделю должны были за свой счет ездить в гемодиализный центр в селе Чекмагуш на жизненно важные процедуры. Расстояние составляло 20 километров в один конец, и такие поездки на такси или на автомобилях родственников и знакомых были довольно затратны для больных людей.

За восстановлением своих прав инвалиды 1 и 2 группы обратились в прокуратуру, работники которой изучили законодательство и пришли к вывод, что перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги и финансируется государством. Чекмагушевский районный суд согласился с требованиями прокуратуры, однако представители больницы попытались опротестовать решение суда.