Сына высокопоставленного уроженца Башкирии обвинили в изнасиловании
Сын вице-президента "Лукойла" Азата Шамсуарова Руслан ранее уже оказывался в центре крупного скандала.
По словам 23-летней Вероники Максимовой из Ростова-на-Дону, Руслан Шамсуаров ее изнасиловал в доме на площади Победы. Руслан отрицает свою вину и говорит, что секс был по обоюдному согласию. Также он признался, что сначала намеревался завязать серьезные отношения с девушкой, но потом якобы выяснил, что она эскортница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Также телеканал публикует видео, на котором девушка демонстрирует следы побоев на руке и под ключицей.
РБК со ссылкой на собственный источник подтверждает, что Максимова на самом деле подала заявление об изнасиловании.
Напомним, сын известного уроженца Стерлитамака Азата Шамсуарова Руслан уже был в центре другого скандала в 2016 году. Он со своими друзьями участвовал в гонках на автомобиле Gelandewagen. Машина пыталась скрыться от полиции на скорости 250 километров в час. Шамсуаров-младший был приговорен к 300 часам обязательных работ за то, что обзывал полицейских оскорбительными словами.