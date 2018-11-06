Сына высокопоставленного уроженца Башкирии обвинили в изнасиловании

По словам 23-летней Вероники Максимовой из Ростова-на-Дону, Руслан Шамсуаров ее изнасиловал в доме на площади Победы. Руслан отрицает свою вину и говорит, что секс был по обоюдному согласию. Также он признался, что сначала намеревался завязать серьезные отношения с девушкой, но потом якобы выяснил, что она эскортница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также телеканал публикует видео, на котором девушка демонстрирует следы побоев на руке и под ключицей.

РБК со ссылкой на собственный источник подтверждает, что Максимова на самом деле подала заявление об изнасиловании.