В Уфе житель Татарстана изнасиловал подругу и выложил это в Интернет

34-летний житель Татарстана признан виновным по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «похищение человека» и «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети «Интернет». Мужчина, оказавшийся в застолье со своей бывшей сожительницей, заревновал ее. Угрожая ножом, он ее изнасиловал и все это снимал на камеру своего смартфона. Затем увез ее в Татарстан, а видео выложил в Интернет.