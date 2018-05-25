В Уфе житель Татарстана изнасиловал подругу и выложил это в Интернет
Сегодня, 14:23ПроисшествияЗиля Аскерова
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Причиной жестокого обращения с возлюбленной стала ревность.
34-летний житель Татарстана признан виновным по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «похищение человека» и «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети «Интернет». Мужчина, оказавшийся в застолье со своей бывшей сожительницей, заревновал ее. Угрожая ножом, он ее изнасиловал и все это снимал на камеру своего смартфона. Затем увез ее в Татарстан, а видео выложил в Интернет.
Кировский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Неоднократно судимый преступник признал свою вину.
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