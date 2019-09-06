Неамериканский пирог: массовое отравление в Башкирии

Гостеприимная жительница Дуванского района республики пригласила два дня назад на чай с пирогом соседей, сообщает «Комсомольская правда». Пирог был с популярной начинкой — грибами, собранными 62-летней женщиной и ее восьмилетней внучкой.

После чаепития все почувствовали себя плохо. А с гостями их было немало: сама хозяйка, еще одна женщина 81 года, ее супруг 86 лет и внуки: 18, 11, 9 и 8 лет.

Пожилых людей сразу госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии, как и других участников званого ужина.