Неамериканский пирог: массовое отравление в Башкирии
Вчера, 11:09ПроисшествияЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Званый ужин закончился госпитализацией.
Гостеприимная жительница Дуванского района республики пригласила два дня назад на чай с пирогом соседей, сообщает «Комсомольская правда». Пирог был с популярной начинкой — грибами, собранными 62-летней женщиной и ее восьмилетней внучкой.
После чаепития все почувствовали себя плохо. А с гостями их было немало: сама хозяйка, еще одна женщина 81 года, ее супруг 86 лет и внуки: 18, 11, 9 и 8 лет.
Пожилых людей сразу госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии, как и других участников званого ужина.
В полночь ухудшилось состояние и двух девочек 9 и 8 лет, которых также перевели в реанимацию.
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