Аэрофлот предупредил о фейковых розыгрышах билетов от имени авиакомпании

Сообщение о «липовых» розыгрышах появилось на сайте Аэрофлота 5 июня.

Вчера, 5 июня, Аэрофлот официально заявил, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения.

Выяснилось, что сейчас в соцсетях как вирус распространяются ссылки на сайт, на котором якобы после заполнения анкеты можно выиграть бесплатные билеты Аэрофлота, обязательным условием участия в акции является ссылка на новость о розыгрыше билетов на своей странице в Facebook.

- Название сайта, на который ведут ссылки в таких публикациях, может начинаться по-разному: airgift.us, aeroflot-ticket.us, airgift-com.us, - сообщили в авиакомпании. - Аэрофлот напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

В Аэрофлоте предупредили всех, что «участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама».

Поэтому авиакомпания призвала «не поддаваться на провокации мошенников и остановить распространение заведомо ложной информации».

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