В Башкирии загорелась цистерна бензовоза

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Погибших и пострадавших нет.
5 марта в 22:35 в ДТП загорелась автоцистерна на 15 километре автодороги Бураево-Балтачево в Бураевском районе, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В кювете загорелась цистерна бензовоза «Freightliner». Пожар тушили три единицы техники и девять человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.
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