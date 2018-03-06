В Башкирии загорелась цистерна бензовоза

5 марта в 22:35 в ДТП загорелась автоцистерна на 15 километре автодороги Бураево-Балтачево в Бураевском районе, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В кювете загорелась цистерна бензовоза «Freightliner». Пожар тушили три единицы техники и девять человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.