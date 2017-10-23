В Уфе утром вновь загорелась маршрутка с пассажирами
Сегодня, 23 октября, опять произошло ЧП с участием маршрутного автобуса марки «ПАЗ» в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, ЧП случилось ранним утром, до рассвета на улице Комарова в северной части Уфы.
К счастью, в тот момент в автобусе было мало пассажиров, и все они успели вовремя покинуть салон автобуса, который в считанные минуты начал пылать.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
Напомним, подобное ЧП с возгоранием маршрутки происходит на улицах Уфы далеко не впервые.
Сегодняшнее ЧП вызвало большой резонанс в соцсетях. Некоторые комментаторы предложили повысить стоимость за проезд, чтобы водители перестали рисковать жизнями пассажиров, выезжая в рейс на неисправных автобусах и обгоняя друг друга на улицах. Однако их собеседники выразили сомнения, что эта мера поможет.