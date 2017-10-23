В Уфе утром вновь загорелась маршрутка с пассажирами

По счастливой случайности никто не пострадал.

Сегодня, 23 октября, опять произошло ЧП с участием маршрутного автобуса марки «ПАЗ» в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, ЧП случилось ранним утром, до рассвета на улице Комарова в северной части Уфы.

К счастью, в тот момент в автобусе было мало пассажиров, и все они успели вовремя покинуть салон автобуса, который в считанные минуты начал пылать.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

Напомним, подобное ЧП с возгоранием маршрутки происходит на улицах Уфы далеко не впервые.

Видео Видео: группа "БашДТП"