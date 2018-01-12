В Уфе загорелись наземные цистерны

В Уфе загорелись наземные цистерныВидео
Сегодня, 11:06Разиф Абдуллин
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Пожар потушен, очевидцы сняли видео.
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Видео: 02.mchs.gov.ru
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Сегодня в 6.32 уфимского времени на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании трех наземных цистерн вблизи деревни Мокроусово в Кировском районе Уфы, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Пожар был локализован на площади 25 кв м в 10.19 уфимского времени. Пострадавших нет. Сейчас открытое горение ликвидировано.
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