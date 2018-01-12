В Уфе загорелись наземные цистерны

Сегодня в 6.32 уфимского времени на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании трех наземных цистерн вблизи деревни Мокроусово в Кировском районе Уфы, сообщили в республиканском управлении МЧС.