В Башкирии разыскивают алиментщика с долгом в 450 тысяч рублей

Судебные приставы обращаются за помощью к жителям республики.

В Салаватском районе судебные приставы разыскивают Мелентьева Александра Васильевича 22.02.1975 года рождения, у которого перед своими несовершеннолетними детьми накопилась задолженность в 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Должник не проживет по адресу регистрации, не отвечает на телефонные звонки и к судебному приставу не является. Где разыскиваемый находится сейчас, неизвестно.

Если вы обладаете какой-нибудь информацией об Александре Мелентьеве, позвоните по телефону (8 347)273-56-40.