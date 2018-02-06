В Башкирии разыскивают алиментщика с долгом в 450 тысяч рублей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы обращаются за помощью к жителям республики.
В Салаватском районе судебные приставы разыскивают Мелентьева Александра Васильевича 22.02.1975 года рождения, у которого перед своими несовершеннолетними детьми накопилась задолженность в 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Должник не проживет по адресу регистрации, не отвечает на телефонные звонки и к судебному приставу не является. Где разыскиваемый находится сейчас, неизвестно.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Если вы обладаете какой-нибудь информацией об Александре Мелентьеве, позвоните по телефону (8 347)273-56-40.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей