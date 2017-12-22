В Башкирии разыскивают алиментщика с долгом более 450 тысяч рублей

Его местонахождение неизвестно.

Судебными приставами Октябрьского городского отдела УФССП России по РБ разыскивается уклонист от уплаты алиментов Ильгиз Ситдиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнительное производство по взысканию алиментов было возбужденно еще в 2012 году. 30-летний Ильгиз Ситдиков накопил задолженность по алиментным платежам перед своим несовершеннолетним сыном свыше 450 тысяч рублей.

- По адресу регистрации гражданин-должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным.