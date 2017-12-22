В Башкирии разыскивают алиментщика с долгом более 450 тысяч рублей
Судебными приставами Октябрьского городского отдела УФССП России по РБ разыскивается уклонист от уплаты алиментов Ильгиз Ситдиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Исполнительное производство по взысканию алиментов было возбужденно еще в 2012 году. 30-летний Ильгиз Ситдиков накопил задолженность по алиментным платежам перед своим несовершеннолетним сыном свыше 450 тысяч рублей.
- По адресу регистрации гражданин-должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным.
Судебные приставы просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении должника-алиментщика с просьбой сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.