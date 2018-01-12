В Башкирии алиментщик с долгом в 900 тысяч рублей колесил с шапито

Мужчину объявили в розыск судебные приставы Мордовии.

Злостный неплательщик алиментов несколько лет колесил по России с артистами цирка Шапито, сообщает пресс-служба судебных приставов.

К сотрудникам ведомства поступило сообщение от коллег из Мордовии о том, что у мужчины накопился долг в 900 тысяч рублей перед четырьмя несовершеннолетними детьми. Неплательщик нигде официально не работал и не имел имущества.

В январе 2018 года выяснилось, что разыскиваемый выступал в цирке в городе Белебей.