В Башкирии алиментщик с долгом в 900 тысяч рублей колесил с шапито

Злостный неплательщик алиментов несколько лет колесил по России с артистами цирка Шапито, сообщает пресс-служба судебных приставов.
К сотрудникам ведомства поступило сообщение от коллег из Мордовии о том, что у мужчины накопился долг в 900 тысяч рублей перед четырьмя несовершеннолетними детьми. Неплательщик нигде официально не работал и не имел имущества.
В январе 2018 года выяснилось, что разыскиваемый выступал в цирке в городе Белебей.
Безразличие к судьбе собственных детей должник объяснил тем, что разъезжает по всей стране и не имеет дохода, достаточного для поддержания своих детей. В итоге розыскное дело прекращено с установлением местонахождения неплательщика, который заверил, что возобновит отношения со своими детьми и будет их поддерживать материально.