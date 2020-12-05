В Башкирии директор магазина получил срок за ущерб в сумме 2 млн рублей

В Башкирии директор магазина получил срок за ущерб в сумме 2 млн рублей

Вчера, 15:28ПроисшествияТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Под суд попал директор сети мебельных магазинов из Стерлитамака.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 32-летнему директору сети мебельных магазинов из Стерлитамака. Подробности сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, подсудимый в течение полугода в 2018 году выступал посредником при продаже мебели, произведенной в Екатеринбурге, получая предоплату от заказчиков. При этом мебель по заказам так и не была поставлена, а средства предприниматель, судя по всему, потратил.

Суд принял решение приговорить его к четырем годам лишения свободы в колонии.

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