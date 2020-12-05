В Башкирии директор магазина получил срок за ущерб в сумме 2 млн рублей

Как следует из материалов дела, подсудимый в течение полугода в 2018 году выступал посредником при продаже мебели, произведенной в Екатеринбурге, получая предоплату от заказчиков. При этом мебель по заказам так и не была поставлена, а средства предприниматель, судя по всему, потратил.