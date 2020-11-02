25-летнюю жительницу Башкирии подозревают в убийстве матери

Инцидент произошёл 30 октября в посёлке Приютово. По версии следствия, 52-летняя женщина выпивала со своей дочерью у себя в квартире. Между родственницами завязалась ссора из-за недовольства матери отсутствием работы у дочери. В результате конфликта последняя ударила мать ножом в грудь. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемая переодела потерпевшую и смысла следы крови, представив происшествие как скоропостижную смерть. Однако следствие установило насильственный характер в гибели женщины. Подозреваемая созналась в содеянном.