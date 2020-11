25-летнюю жительницу Башкирии подозревают в убийстве матери

Следком Башкирии возбудил уголовное дело на 25-летнюю жительницу Белебеевского района, которую подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 30 октября в посёлке Приютово. По версии следствия, 52-летняя женщина выпивала со своей дочерью у себя в квартире. Между родственницами завязалась ссора из-за недовольства матери отсутствием работы у дочери. В результате конфликта последняя ударила мать ножом в грудь. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемая переодела потерпевшую и смысла следы крови, представив происшествие как скоропостижную смерть. Однако следствие установило насильственный характер в гибели женщины. Подозреваемая созналась в содеянном. 25-летняя девушку заключили под стражу. Сотрудники продолжают рассмотрение дела. Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летней девушки. Её подозревают в убийстве своего 81-летнего дедушки.

