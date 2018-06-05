В Башкирии хозяин горящего дома получил серьезные ожоги

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Мужчина остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь.
В ночь с 4 на 5 июня загорелся дом на хуторе Курт-Елга в Кугарчинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Горела кровля недостроенного дома размером 6х6 метров.
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50-летний хозяин пытался потушить огонь самостоятельно, но получил серьезные ожоги рук. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь – его доставили во Мраковскую центральную районную больницу.
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Сейчас на месте работает дознаватель, устанавливается причина пожара.
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