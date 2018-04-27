Стала известна предварительная причина пожара в больнице Куватова в Уфе

Напомним, возгорание в Республиканской клинической больнице около двух часов ночи. В этот момент в отделении находились беременные женщины и 56 младенцев, всех их, а также персонал, спешно эвакуировали. В настоящее время пациенты находятся в других отделениях больницы, некоторых перевели в другие лечебные учреждения.