Стала известна предварительная причина пожара в больнице Куватова в Уфе
Сегодня, 11:20ОбществоНадежда Валитова
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Напомним, вчера из акушерско-гинекологического отделения там эвакуировали 238 человек, в том числе 56 младенцев.
В руководстве лечебного учреждения пояснили, что предварительная причина случившегося – короткое замыкание, сообщает телеканал ГТРК Башкортостан.
Напомним, возгорание в Республиканской клинической больнице около двух часов ночи. В этот момент в отделении находились беременные женщины и 56 младенцев, всех их, а также персонал, спешно эвакуировали. В настоящее время пациенты находятся в других отделениях больницы, некоторых перевели в другие лечебные учреждения.
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