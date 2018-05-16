В Башкирии молодые люди потушили пожар в лесу

В Башкирии молодые люди потушили пожар в лесуВидео
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Огонь разгорелся в районе моста у деревни Краса Увала Краснокамского района.
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Сюжеты: Видео
Вчера, 15 мая, у деревни Краса Увала загорелся небольшой участок леса. Горели два дерева и трава вокруг них. Огонь удалось ликвидировать, причем сделали это молодые люди, кандидаты в КПРФ. Прибывшие пожарные довершили начатое ими.
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