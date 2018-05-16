В Башкирии молодые люди потушили пожар в лесу

Вчера, 15 мая, у деревни Краса Увала загорелся небольшой участок леса. Горели два дерева и трава вокруг них. Огонь удалось ликвидировать, причем сделали это молодые люди, кандидаты в КПРФ. Прибывшие пожарные довершили начатое ими.