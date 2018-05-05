В Башкирии 262 человека пострадали от укусов клещей

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В прошлом году жертвами клещей стало гораздо меньшее количество граждан.
По состоянию на 3 мая к медикам по поводу присасывания клещей обратились 262 жителя Башкирии, сообщили в пресс-службе роспотребнадзора республики. При этом количество пострадавших от укуса клещей увеличилось в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году. Тогда был зафиксирован 201 укус.
Напоминаем, что одним из важнейших направлений защиты о мерах профилактики остается индивидуальная защита, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.
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