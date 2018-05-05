В Башкирии 262 человека пострадали от укусов клещей

По состоянию на 3 мая к медикам по поводу присасывания клещей обратились 262 жителя Башкирии, сообщили в пресс-службе роспотребнадзора республики. При этом количество пострадавших от укуса клещей увеличилось в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году. Тогда был зафиксирован 201 укус.