В Башкирии за период активности клещи покусали 10 226 человек

Среди них 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 21 случай - клещевым боррелиозом.

В медицинские организации республики по состоянию на 16 августа обратилось 10 226 человек по поводу присасывания клеща, сообщает пресс-служба минздрава РБ. Ежегодно в рамках государственной программы ведомства приобретается иммуноглобулин и распределяется по медицинским организациям республики с учетом среднестатистических показателей по укусам клещей за предыдущий год.