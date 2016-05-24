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В Башкирии за период активности клещи покусали 10 226 человек
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии за период активности клещи покусали 10 226 человек

17 августа, 14:58ОбществоДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба Минздрава РБ
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