Впервые в этом сезоне в Башкирии зафиксирован укус энцефалитного клеща
Сегодня, 14:05ОбществоТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии исследовано уже около сотни клещей, найденных жителями республики.
С начала нынешнего сезона активности клещей в медицинские учреждения республики обратилось уже 118 человек с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.
Из общего числа пострадавших от укусов клещей 40 человек – дети. В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии было исследовано уже около сотни клещей. Один из них оказался заражен вирусом энцефалита. Это означает, что жертва этого клеща теперь будет под наблюдением врачей и должна пройти курс противовирусной терапии.
Тем временем Управление Роспотребнадзора по Башкирии готовится открыть «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита с 1 мая по 15 мая 2018 года с 10:00 до 16:00 по телефону в 8-800-700-90-30.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей