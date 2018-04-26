Впервые в этом сезоне в Башкирии зафиксирован укус энцефалитного клеща

С начала нынешнего сезона активности клещей в медицинские учреждения республики обратилось уже 118 человек с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

Из общего числа пострадавших от укусов клещей 40 человек – дети. В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии было исследовано уже около сотни клещей. Один из них оказался заражен вирусом энцефалита. Это означает, что жертва этого клеща теперь будет под наблюдением врачей и должна пройти курс противовирусной терапии.