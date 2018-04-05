В Уфе устроили давку из-за сумок по акции

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В этот раз обошлось без драки.
В уфимском торговом центре произошла давка из-за чемоданов по акции, сообщают «Вести-Башкортостан».
Автор видеоролика утверждает, что даже были составлены специальные списки, по которым выдавались товары. В этот раз обошлось без рукоприкладства.
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